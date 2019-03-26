Son Dakika Haberleri: BBP ve Saadet Partisi'nden AK Parti Adayına Destek İstifası

BBP ve Saadet Partisi'nden AK Parti Adayına Destek İstifası

1 saat önce

BBP ve Saadet Partisi'nden AK Parti adayına destek istifası BBP başkan adayı ile SP meclis üyesi adayı, AK Parti Esenyurt Adayı Ekinci'ye destek için istifa ettiklerini açıkladıİSTANBUL – BBP Esenyurt Başkan Adayı Yusuf İvgen ve Saadet Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi 2.

BBP ve Saadet Partisi'nden AK Parti Adayına Destek İstifası, System.String[]
BBP ve Saadet Partisi'nden AK Parti adayına destek istifası
BBP başkan adayı ile SP meclis üyesi adayı, AK Parti Esenyurt Adayı Ekinci'ye destek için istifa ettiklerini açıkladı

İSTANBUL – BBP Esenyurt Başkan Adayı Yusuf İvgen ve Saadet Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi 2. sıra adayı Hıdır Çakar, AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci'ye destek için istifa ettiklerini düzenlenen mitingde açıkladı.
Yerel Seçimlere 4 gün kala Esenyurt'ta bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi önünde AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci miting düzenledi. Mitinge AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde Esenyurt Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Yusuf İvgen ve Saadet Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi 2. Sıra adayı Hıdır Çakar, AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci'ye destek için istifa ettiklerini açıkladı. Yüzlerce kişi Başkan Adayı Azmi Ekinci'ye destek için slogan atıp meşale yaktı.
Azmi Ekinci'ye destek için 2 istifa
Saadet Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi 2. Sıra adayı Hıdır Çakar istifasını açıklanmasının ardından, "Partimden istifa ediyorum. Sebebine gelince dağda askerimiz şehirde polisimiz, bizim illegal örgütler ile işimiz olamaz. Biz milli görüşçüyüz. Biz Müslümanız" dedi.
Ardından konuşan Esenyurt Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Yusuf İvgen ise, "Seçim süreci boyunca yaptığım çalışmalarda oluşan tablolar beni çok rahatsız etti. Cumhur İttifakına bağlı kalmak adına adaylıktan çekiliyorum ve Azmi Başkanı destekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
"İstifa edip bizimle birlikte yol yürümeye karar verdiler"
İstifaların açıklanmasının ardından sahneye çıkan AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, "Milli ve yerli refleksin devreye girmesi ile Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Hıdır çakar kardeşim istifa etti bizimle birlikte çalışıyor. Dik durmasını bilen ve yanlışa göz yummayan bir kardeşimiz. Yanlış gidişata duruşu ile dur diyen bir kardeşimiz. Büyük Birlik Partisi Başkan Adayı Yusuf İvgen bizim lehimize istifa edip bizimle çalışmaya karar vermiştir. Yusuf kardeşimi kutluyorum. İstifa edip bizimle birlikte yol yürümeye karar verdiler" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:03 Kaynak: İHA

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