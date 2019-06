BBP'ye bayram ziyaretleri

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, seçimlere giren tüm partilere Hazine yardımı verilmesini istediklerini belirterek bu konuda Mecliste grubu bulunan partilerden destek beklediklerini söyledi.

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, DP, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri Büyük Birlik Partisini (BBP) ziyaret etti.

Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programında konukları BBP Genel Sekreter Üzeyir Tunç ile Disiplin Kurulu Üyesi Bekir Zararsız, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Burkankulu ağırladı.

MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK Üyesi Muhammed Koçak BBP'yi ziyaret etti.

Ziyarette, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi konuşuldu.

Yıldırım, "Kılıçdaroğlu'nun derdi İstanbul'u almak değil. 'İstanbul'a hizmet edeyim' diye bir derdi yok. Stratejilerinin arkasında herkes toplandı. PKK'sından, Avrupa'sından Amerika'sına herkes toplandı. Bir de sloganları var. 'Her şey çok güzel olacak' sloganı, FETÖ'cülerin cezaevindekileri motive etmek için ürettikleri bir proje." dedi.

BBP Genel Sekreter Tunç da CHP'nin seçim sloganının 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ'cüler tarafından kullanıldığına dikkati çekti.

AK Parti heyeti

TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yegin başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör'den oluşan AK Parti heyeti de BBP'yi ziyaret etti.

23 Haziran seçimine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Yegin, memleketinden ve tatilden dönüşünü kolaylaştıracak, teşvik edecek adımların seçmeni cesaretlendireceğini belirtti.

Yegin, "Sandıklara baktığımız zaman bir problem yaşandığını görüyoruz. Net bir veri var ortada. Normal sayımda aradaki fark 29 bin, 30 bin küsur. Geçersiz oylara yapılan itirazlar sonucunda fark iniyor 14 bin küsura. Çok net bir fotoğraf var. Burada bir oyun oynandığı, bütün ilçelerde sandık kurulları üzerinden Binali Yıldırım'ın oylarının geçersiz sayıldığı görülüyor, veriye göre konuşuyoruz. İnşallah milletimiz bu fotoğrafı görür." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Sekreteri Tunç ise AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayına katılması girişimine ilişkin, "Binali Bey, projelerini anlatmak istiyor ama ben bu görüşmeyi imkansız görüyorum. Ekrem İmamoğlu, projelerin anlatılması noktasında görüşmeyi istemez diye düşünüyorum." diye konuştu.

CHP'nin ziyareti

Genel Başkan Yardımcı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Gençlik Kolları Üyesi Eda Yüksel'den oluşan CHP heyetinin BBP'yi ziyaretinde de gündem bayramlar ve İstanbul seçimiydi. Kaya, bayramlarda insanların kucaklaştığı, sevgi dilinin hakim olduğu bir sürecin yaşandığını belirterek, "Sevgi, barış ve adalet duygusunun sadece bayramlarda olmasını istemiyoruz, bu, yaşamın tümüne yayılmalı." dedi.

Yıllardır siyasilerin televizyonlarda halkın önünde konuşmalarının, her kesim tarafından istendiğini ancak bir türlü gerçekleşmediğini vurgulayan Kaya, "Eğer daha üst perdeden siyaset yapanlar müdahale etmezse, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım Bey, halkın önünde İstanbul'un sorunlarını masaya yatıracaklar. Çözüm önerilerini paylaşacaklar. Bu, yıllar önce unuttuğumuz demokrasi kültürünü yeniden yaşatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç ise BBP olarak sevgi dilinin tüm toplumu kucaklamasını her dönem arzu ettiklerini ve bunun için çalıştıklarını dile getirdi.

"Seçim yardımı seçimlere giren tüm partilere verilmeli"

Tunç, Hazine yardımlarının seçimlere giren tüm partilere verilmesi gerektiğinin altını çizerek BBP olarak bunu talep ettiklerini ve Meclisteki tüm partilerden destek beklediklerini söyledi.

Genel Sekreter Tunç, "Seçim yardımı veriliyorsa, seçimlere giren 12 partiden 12'sine de verilmeli lazım. Ben eşit olsun da demiyorum. Bir yüzde dağıtılır. Ondan sonra da partilerin aldığı oy oranına göre Hazine yardımı dağıtılır. BBP olarak hiçbir şey almıyoruz." dedi.

Kaya, Tunç'a "Bu konuda size destek vermeye hazırız. İttifak ettiğiniz partiyi ikna edin, biz sonuna kadar desteğiz." karşılığını verdi.

Diğer partilerin ziyaretleri

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başkanlığındaki İYİ Parti heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel başkanlığındaki DSP heyeti, Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal başkanlığındaki Demokrat Parti heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez başkanlığındaki Saadet Partisi heyeti ve Genel Sekreter Ahmet Kabakçı başkanlığındaki Anavatan Partisi heyeti de BBP'ye ziyarette bulundu.

