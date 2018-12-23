Son Dakika Haberleri: BBP Yerel Seçim Hazırlıklarına Başladı

BBP Yerel Seçim Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçim çalışmalarına ilişkin ocak ayının sonuna kadar partisinin aday listelerinin netleşeceğini söyledi.

BBP Yerel Seçim Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçim çalışmalarına ilişkin ocak ayının sonuna kadar partisinin aday listelerinin netleşeceğini söyledi.

Destici, BBP Genel Merkezi'ndeki İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, toplantıda dünya ve Türkiye gündemi ile yerel seçimin değerlendirileceğine işaret etti.

"Yerel seçimler, partimiz ve hareketimiz açısından zafer ve şahlanış seçimleri olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Tabii bunun mimarı da partililerimiz olacak." diyen Destici, bütün seçim çevrelerinde il başkanları öncülüğünde, belediye başkan adaylarının belirlendiğini anımsattı.

Destici, "Ocak ayının sonuna kadar aday listelerimizi netleştirmiş olacağız. Ankara'da büyük bir salonda gerçekleştireceğimiz toplantıda, hem aday tanıtımı hem de seçim beyannamemizi açıklayarak, seçim startını vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın seçimlerin üzerinde bir birliktelik olduğunu vurgulayan Destici, bu ittifakın devlete yönelik tehdit ve tehlikeler bitene kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:16 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Politika
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