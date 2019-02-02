Bbp, Yıldızeli'nde Seçim Bürosu Açtı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde seçim bürosu açtı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde seçim bürosu açtı.



31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını sürdüren BBP, Yıldızeli ilçesinde seçim bürosu açtı. Seçim bürosunun açılışına Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, BBP İl Başkanı Uğur Bulut, BBP Yıldızeli Belediye adayı Bahattin Aydın ve partililer katıldı.



Açılışta Konuşan BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut,"Rahmetli Muhsin başkanımızın bırakmış olduğu o intibarın tersini yapacak hiçbir aday ile karşınıza çıkmayacağız. Muhsin başkanın 'Devletin malı yetimin malından farklı değildir' anlayışı sonuna kadar şiar bilinecektir" dedi.



BBP Yıldızeli Belediye Başkan adayı Bahattin Aydın ise,"Belediye Başkanı olarak göreve gelirsem her ay halk meclisi yaparak halkın sorunları çözüp önerilerini hayata geçirmeye çalışacağız ve bu ilçeyi hep birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından duayla birlikte seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. - SİVAS

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