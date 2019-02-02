Son Dakika Haberleri: Bbp, Yıldızeli'nde Seçim Bürosu Açtı

Bbp, Yıldızeli'nde Seçim Bürosu Açtı

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde seçim bürosu açtı.

Bbp, Yıldızeli'nde Seçim Bürosu Açtı, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde seçim bürosu açtı.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını sürdüren BBP, Yıldızeli ilçesinde seçim bürosu açtı. Seçim bürosunun açılışına Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, BBP İl Başkanı Uğur Bulut, BBP Yıldızeli Belediye adayı Bahattin Aydın ve partililer katıldı.

Açılışta Konuşan BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut,"Rahmetli Muhsin başkanımızın bırakmış olduğu o intibarın tersini yapacak hiçbir aday ile karşınıza çıkmayacağız. Muhsin başkanın 'Devletin malı yetimin malından farklı değildir' anlayışı sonuna kadar şiar bilinecektir" dedi.

BBP Yıldızeli Belediye Başkan adayı Bahattin Aydın ise,"Belediye Başkanı olarak göreve gelirsem her ay halk meclisi yaparak halkın sorunları çözüp önerilerini hayata geçirmeye çalışacağız ve bu ilçeyi hep birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından duayla birlikte seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zorla Girdiği Evde Bıçak Zoruyla Tecavüze Kalkışan Sapık, Yarı Çıplak Halde Ormanda Yakalandı Itır Esen, Aşk Yaşadığı İddia Edilen Acun Ilıcalı'yı İzlemeye Gitti

Super Bowl`dan ABD Ekonomisine 15 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 18:53:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bbp, Yıldızeli'nde Seçim Bürosu Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]