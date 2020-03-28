BBUS seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durduruldu - Son Dakika

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BBUS seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durduruldu
6 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi BURULAŞ'ın hava alanları transferi için kullanılan BBUS seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durduruldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi BURULAŞ'ın hava alanları transferi için kullanılan BBUS seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durduruldu.
BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Covid-19 salgınını önleme amaçlı İçişleri Bakanlığının şehirler arası yolculuğun kısıtlanması genelgesi uyarınca BBUS seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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