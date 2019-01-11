Son Dakika Haberleri: Bcc Catering'in Mutfak Şefleri "Game Of Chef 2018"Te Yarıştı

Bcc Catering'in Mutfak Şefleri "Game Of Chef 2018"Te Yarıştı

47 dakika önce

BCC Catering'in tecrübeli şefleri bu sene ilki düzenlenen Game Of Chef 2018'te ekipleriyle yarıştı.

Bcc Catering'in Mutfak Şefleri

Farklı illerden gelen aşçıbaşıları ve ekiplerinin katıldığı yarışmada dört çeşit yemek hazırlanarak jürinin beğenisine sunuldu. Yarışmada kazanan Blis takımı aşçıbaşı Hamit Uzun, ekibi Ferhat Emektar ve Galip Erkman; çeşm-i nigar çorbası, dana mutancana, patates kek ve çikolatalı krem puf menüsü ile birinci oldu.

Toplu yemek sektöründe kaliteli hizmet sunan BCC Catering, Game Of Chef 2018 Yemek Yarışması'nı düzenledi. Bu sene ilki düzenlenen yarışmada farklı projelerde yer alan 14 aşçıbaşı ve 2'şer kişilik ekibinin oluşturduğu takımları heyecanla yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada sektörde deneyimli beş kişilik jüri ekibi, yemekleri görsellik, lezzet, maliyet ve sunum açılarından değerlendirdi.

Kıyasıya geçen Game Of Chef 2018 Yarışması'nda Blis takımı aşçıbaşı Hamit Uzun ile ekibi Ferhat Emektar ve Galip Erkman birinci oldu. Yarışmada aşçıbaşı İbrahim Çetin ile ekibi Turgut Zerayak ve Merve Ceyhan'dan oluşan Doğu Mutfak takımı ikinci olurken; İzmir Seçkin Mutfak takımı aşçıbaşı Kamil Adıgüzel ile ekibi Hüseyin Rahimi ve Gizem Yılmaz ise üçüncü oldu.

Değişik yemeklerle farklı tatların sunulduğu ve her yıl düzenlenmesi planlanan Game Of Chef yarışmasının ödül törenine Turizm İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çilali, katılım gösterdi. Kazanan aşçıbaşılarına ve ekiplerine plaket ile hediye çekleri verilirken, yarışmaya katılan diğer aşçıbaşılarına da teşekkür plaketi takdim edildi.

Takım ruhuna inanan, kurum içi ve dışında bu vizyon ile eğitimler veren BCC Catering, Game Of Chef Yarışması ile sektöre yeni bir renk katmayı hedefliyor. Değişik yemeklerle farklı lezzetlerin ön plana çıkması hedeflenen yarışma ile her sene lezzet severlere yeni yemek tatları sunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:11 Kaynak: Bültenler

Hamit Uzun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Tenisçi Andy Murray, Sakatlıkları Nedeniyle Tenisi Bırakıyor Kars'ta Vatandaşların Saçları ve Sakalları Buz Tuttu

Mehmetçik'in Kuş Uçurtmadığı Doğu Karadeniz'de Köşeye Sıkışan PKK'lı Teröristler Birbirini Kaybetti Eskişehirspor'da Dağılma Süreci Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 14:58:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bcc Catering'in Mutfak Şefleri "Game Of Chef 2018"Te Yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]