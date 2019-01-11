Bcc Catering'in Mutfak Şefleri "Game Of Chef 2018"Te Yarıştı

Farklı illerden gelen aşçıbaşıları ve ekiplerinin katıldığı yarışmada dört çeşit yemek hazırlanarak jürinin beğenisine sunuldu. Yarışmada kazanan Blis takımı aşçıbaşı Hamit Uzun, ekibi Ferhat Emektar ve Galip Erkman; çeşm-i nigar çorbası, dana mutancana, patates kek ve çikolatalı krem puf menüsü ile birinci oldu.

Toplu yemek sektöründe kaliteli hizmet sunan BCC Catering, Game Of Chef 2018 Yemek Yarışması'nı düzenledi. Bu sene ilki düzenlenen yarışmada farklı projelerde yer alan 14 aşçıbaşı ve 2'şer kişilik ekibinin oluşturduğu takımları heyecanla yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada sektörde deneyimli beş kişilik jüri ekibi, yemekleri görsellik, lezzet, maliyet ve sunum açılarından değerlendirdi.

Kıyasıya geçen Game Of Chef 2018 Yarışması'nda Blis takımı aşçıbaşı Hamit Uzun ile ekibi Ferhat Emektar ve Galip Erkman birinci oldu. Yarışmada aşçıbaşı İbrahim Çetin ile ekibi Turgut Zerayak ve Merve Ceyhan'dan oluşan Doğu Mutfak takımı ikinci olurken; İzmir Seçkin Mutfak takımı aşçıbaşı Kamil Adıgüzel ile ekibi Hüseyin Rahimi ve Gizem Yılmaz ise üçüncü oldu.

Değişik yemeklerle farklı tatların sunulduğu ve her yıl düzenlenmesi planlanan Game Of Chef yarışmasının ödül törenine Turizm İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çilali, katılım gösterdi. Kazanan aşçıbaşılarına ve ekiplerine plaket ile hediye çekleri verilirken, yarışmaya katılan diğer aşçıbaşılarına da teşekkür plaketi takdim edildi.

Takım ruhuna inanan, kurum içi ve dışında bu vizyon ile eğitimler veren BCC Catering, Game Of Chef Yarışması ile sektöre yeni bir renk katmayı hedefliyor. Değişik yemeklerle farklı lezzetlerin ön plana çıkması hedeflenen yarışma ile her sene lezzet severlere yeni yemek tatları sunacak.