Son Dakika Haberleri: bcc Turkey’den Azerbaycan’a eğitim ihracatı
Son Dakika Ekonomi bcc Turkey’den Azerbaycan’a eğitim ihracatı

bcc Turkey’den Azerbaycan’a eğitim ihracatı

39 dakika önce

bcc Turkey kurucuları Banu Koç Çakan ve Cem Atat, Azerbaycan'ın en büyük bankası konumunda bulunan Kapital Bank yöneticileri ve çalışanları için "Bireysel Farkındalık ve Duygusal Zeka Programı" eğitimi gerçekleştirdi.

bcc Turkey’den Azerbaycan’a eğitim ihracatı, System.String[]

bcc Turkey kurucuları Banu Koç Çakan ve Cem Atat, Azerbaycan'ın en büyük bankası konumunda bulunan Kapital Bank yöneticileri ve çalışanları için "Bireysel Farkındalık ve Duygusal Zeka Programı" eğitimi gerçekleştirdi.

Azerbaycan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:56 
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