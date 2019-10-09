bcc Turkey’den Azerbaycan’a eğitim ihracatı
39 dakika önce
bcc Turkey kurucuları Banu Koç Çakan ve Cem Atat, Azerbaycan'ın en büyük bankası konumunda bulunan Kapital Bank yöneticileri ve çalışanları için "Bireysel Farkındalık ve Duygusal Zeka Programı" eğitimi gerçekleştirdi.
bcc Turkey kurucuları Banu Koç Çakan ve Cem Atat, Azerbaycan'ın en büyük bankası konumunda bulunan Kapital Bank yöneticileri ve çalışanları için "Bireysel Farkındalık ve Duygusal Zeka Programı" eğitimi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:56
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