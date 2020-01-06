BCCT Başkanı Chris Gaunt'a Britanya İmparatorluğu Nişanı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BCCT Başkanı Chris Gaunt'a Britanya İmparatorluğu Nişanı - Son Dakika Ekonomi

BCCT Başkanı Chris Gaunt'a Britanya İmparatorluğu Nişanı

6 saat önce

BCCT Başkanı Chris Gaunt, Kraliçe Elizabeth tarafından Türkiye – Birleşik Krallık ilişkilerine katkılarından dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı (Order of the British Empire - OBE) ile ödüllendirildi.

BCCT Başkanı Chris Gaunt'a Britanya İmparatorluğu Nişanı, System.String[]

BCCT Başkanı Chris Gaunt, Kraliçe Elizabeth tarafından TürkiyeBirleşik Krallık ilişkilerine katkılarından dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı (Order of the British Empire - OBE) ile ödüllendirildi.

BCCT'den yapılan açıklamada, "Gaunt ilham verici bir iş lideri olarak, yerel ve küresel refaha adanmış hizmetlerinden ötürü üstün hizmet madalyasına layık görüldü. Dünya genelinde bu ödüle layık görülen ihracatçı girişimciler ve endüstri liderleri, 2019 yılında İngiltere ihracatının 675 milyar sterlin gibi  rekor seviyeye yükselmesine katkı sağladı" denildi.

Gaunt, OBE nişanı ile ilgili, "Bu ödül, BCCT'nin son yedi yılda İngiltere'nin toplam ihracat ticaretine ve özellikle Türkiye ile olan ticaretimize sağladığı katkının bir meyvesidir. Bu sürece, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve BCCT ekibimiz, İstanbul'daki İngiliz Konsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği'nde bulunan Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT) çalışma arkadaşlarımızın desteği ve katkısı paha biçilmez. Tüm paydaşlarımıza ve BCCT üyelerine yolculuğumuza katılımları ve gönülden bağlılıkları için teşekkür ediyorum. Bu ödül benim adıma olmakla birlikte, BCCT' nin 2020'de sürdüreceği başarıyı da temsil ediyor" dedi.

Üstün hizmet madalyası OBE, İngiltere'de 1917'de Kral V. George tarafından başlatılan, askeriye, kamu, iş dünyası, medya ya da sivil toplum kuruluşlarında başarılı hizmetlerde bulunanları ödüllendirmek amacıyla verilen liyakat nişanının ikinci seviyede olanıdır.

Açıklamaya göre, Chris Gaunt, uzun yıllar, Doğu Avrupa'da ve Orta Asya'da üst düzey yönetimlerde görev aldı. En son olarak Coca-Cola'nın Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'daki şişeleme operasyonlarından sorumlu üst düzey yönetici olarak çalıştı. "Çok kültürlü, global yönetim konusunda deneyime sahip olan Gaunt, 2013 yılında BCCT Yönetim Kurulu Başkanı oldu. BCCT'nin yeniden yapılandırılmasına öncülük etti ve İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Departmanı ile başarılı bir stratejik işbirliği başlattı." (Fotoğraflı)


Britanya İmparatorluğu, Kraliçe Elizabeth, Birleşik Krallık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:16 Kaynak: DHA
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