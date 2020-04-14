BCCT üyelerinden Covid-19 koşullarına uyumlu uygulamalar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BCCT üyelerinden Covid-19 koşullarına uyumlu uygulamalar - Son Dakika Ekonomi

BCCT üyelerinden Covid-19 koşullarına uyumlu uygulamalar

6 saat önce

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), çeşitli sektörlerdeki üye profili ile bir dizi uygulamalar düzenliyor.

BCCT üyelerinden Covid-19 koşullarına uyumlu uygulamalar, System.String[]

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), çeşitli sektörlerdeki üye profili ile bir dizi uygulamalar düzenliyor. Üyelerinin deneyimleri yardımıyla, işverenlerin sorumluluklarını izliyebilmeleri için ihtiyaç duyulacak bilgileri güncel olarak derliyor, düzenli online toplantılarla ve web sitesindeki haber akışıyla duyuruyor.

Hukuktan, denetime, perakende satıştan, üretime, taşımacılıktan bankacılığa kadar farklı alanlardaki şirketlerin, bu süreçte yaşadıkları gelişmeleri, hizmet önerilerini online platformunda kamuoyu ile paylaşıyor.

BCCT üyelerinin bu süreçte verdikleri özel hizmetlerden bir kaç örnek şöyle sıralanıyor;

Hukuksal Yaklaşımlar

Uluslararası hukuk firması Dentons, dünya çapında birçok ülkeyi kapsayan önemli bilgi kaynakları ile mücbir sebep, veri gizliliği, uzaktan çalışma kriterleri, Covid-19 işveren sorumlulukları gibi konularda online güncel bilgi merkezi ile destek veriyor.

Bu bilgi merkezinde ücretsiz uzaktan çalışma danışmanlığı ve uzaktan etkili çalışma protokolleri hazırlamaya yardımcı olacak bilgilere ilişkin linkler de yer alıyor.

Oluşturulan Mücbir Sebep Merkezi ile birçok kuruluşun, Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar ve çözüm önerileri hakkında ülkeler genelinde geniş makale ve video paylaşım platformu sunuluyor.

İşverenlerin mücbir sebepler ve pandemi hakkında istihdama yönelik çözüm önerileri listeleniyor.

Veri Gizliliği Merkezi

İşletmelerin Covid-19 ve veri koruma uygulamaları üzerindeki etkisiyle boğuştuğu şu günlerde, değişen düzenlemeler göz önünde bulundurularak müşterilerin birden fazla pazardaki yükümlülüklerine genel bir bakış sağlamaya yönelik online bilgi merkezi hizmeti de sunuluyor.

Küresel salgının patlak vermesinden sonra, BCCT üyelerinden Deloitte ise özellikle Birleşik Krallık'taki fonlara ilişkin bilgi özetlerini güncel tuttuğu linklerde paylaşıyor.

Diğer bir BCCT üyesi Gün+Partners hukuk şirketi, geliştirdiği Covid19 Hub ile çalışanları ve aileleri ile müşterilerinin salgınının yasal etkilerini anlamalarına yardımcı olmak ve Türkiye'deki işlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek için çalışıyor.

Bu özel linklerde fikri haklardan, yasal yükümlülüklere, reklamlarda sağlıkla ilgili haklardan, virüsün sözleşmelere etkisine kadar pek çok farklı konuda güncel bilgiler yer alıyor.

Moral & Partners Hukuk Bürosu bu kırılgan dönemde ulusal ve uluslararası müvekkillerine kesintisiz hukuki hizmetlerini sağlamayı, tüm ekibinin ve yakınlarının sağlığını korumayı ön planda tutarak uzaktan çalışma yöntemi ile sürdürüyor.

17.03.2020 itibariyle farklı departmanlardan 2 Ortak ve 8 Avukattan oluşan 10 kişilik Covid-19 Çalışma Grubu oluşturarak en güncel bilgiyi proaktif bir yaklaşımla teknolojik kanallar vasıtası ile paylaşıyor ve Covid-19'a özel hukuki stratejiler oluşturuyor.

Şirket müvekkillerinin kriz yönetimi ve icra komitelerinde aktif görevler üstlenirken, Covid-19'un farklı sektörlere özellikle uyum, sözleşme yönetimi, istihdam, uyuşmazlık çözümleri alanlarında hukuki yansımalarını yönetiyor.

Bankacılık

Küresel boyutta yaşamı etkileyen salgın ile birlikte BCCT üyelerinden Yapı Kredi, hazırladığı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi destek paketlerinin yanı sıra tüm iletişim kanallarından müşterilerine 'Evde Kal' çağrısı yapan bankanın yeni sistemi sayesinde Müşteri İletişim Merkezlerini kayıtlı numaralarından arayan 65 yaş üstü müşteriler ve sağlık çalışanları, yapmak istedikleri işleme ön menüler olmadan kolayca ulaşabiliyor. Bankanın 12 bini aşkın çalışanı evden hizmet veriyor.

Zincir Marketler

Diğer bir BCCT üyesi olan Koçtaş, Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan olağanüstü durumda tüm mağazalarını geçici süreyle satışa kapatarak, hizmetine koctas.com.tr olarak hizmet ediyor. Depo faaliyetlerini de minimuma indirerek çeşitli gerekliliklerle görevine devam eden çalışanları için de otoriteler tarafından tavsiye edilen tüm önlemleri alıyor.


Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:21 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil? Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek         
15:36
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 18:55:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BCCT üyelerinden Covid-19 koşullarına uyumlu uygulamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]