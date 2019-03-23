BDD, banka şikayetlerini incelemeye aldı
1 saat önce
BDDK, müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.
BDDK, müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:07
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