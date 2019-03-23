BDD, banka şikayetlerini incelemeye aldı

BDDK, müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.

BDDK, müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Değerinin Altında Döviz Almak İsteyince Dolandırıldı

Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım

Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar

Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı!