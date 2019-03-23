Son Dakika Haberleri: BDD, banka şikayetlerini incelemeye aldı

BDD, banka şikayetlerini incelemeye aldı

1 saat önce

BDDK, müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.

BDD, banka şikayetlerini incelemeye aldı, System.String[]
BDDK, müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:07 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Değerinin Altında Döviz Almak İsteyince Dolandırıldı Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 21:32:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BDD, banka şikayetlerini incelemeye aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]