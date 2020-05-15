BDDK: 15 bankaya toplam 19.65 milyon lira ceza kesildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bireysel ve ticari müşterilerin şikayetleri üzerine 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin lira ceza kesildiğini açıkladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bireysel ve ticari müşterilerin şikayetleri üzerine 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin lira ceza kesildiğini açıkladı.
BDDK'dan yapılan açıkamada, "COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir" denildi ve şu bilgi verildi: "Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14.05.2020 tarihli ve 9021 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19.650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 04:21 Kaynak: DHA
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