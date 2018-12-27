Bddk: "2019 Yılı İçerisinde Bankacılık Sektöründe Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranının Yüzde 6'ya...
1 saat önce
BDDK: "2019 yılı içerisinde bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 6'ya yükselebileceği tahmin edilmektedir"
BDDK: "2019 yılı içerisinde bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 6'ya yükselebileceği tahmin edilmektedir"
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:04 Kaynak: AA
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