Bankacılık Du¨zenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Aktif Rasyosu (AR) değeri 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e düşürüldü.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, bankalarca hesaplanan AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya ilis¸kin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a düşürüldü. Söz konusu değer, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.

Bu kapsamda, AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya ilis¸kin aylık ortalaması mevduat bankaları ic¸in yüzde 90'ın, katılım bankaları ic¸in yüzde 70'in altına du¨s¸emeyecek. Belirlenen yeni AR değerleri, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Baz alınacak aykırılık olus¸turan as¸ım tutarı ise ilgili ay sonu itibarıyla AR degˆeri yüzde 90'ın altında olan mevduat bankaları ve yüzde 70'in altında olan katılım bankaları ic¸in, rasyoyu sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 du¨zeyine getirecek paydaki degˆis¸im tutarı olarak hesaplanacak.

Bu c¸erc¸evede AR formu¨lu¨ de revize edildi.

Formülün payı "krediler+(menkul kıymetler*0,75)+ (TCMB Swap*0,5)" ve paydası ise "TL Mevduat+(YP Mevduat*1,75)" şeklinde hesaplanıyor.