Bddk/bankacılık Sektörü İki Aylık Kârı 6.49 Milyar Lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Türkiye bankacılık sektörünün karı yılın ilk iki ayında 6.49 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Türkiye bankacılık sektörünün karı yılın ilk iki ayında 6.49 milyar lira oldu.



BDDK verilerine göre, Şubat sonu itibarıyla bankacılık sektörünün kredileri 2.42 trilyon lira ve toplam aktifleri 3.94 trilyon lira, tahsili gecikmiş alacak oranı (NPL) yüzde 4.11 ve sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) yüzde 17 düzeyindeydi. - İstanbul

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