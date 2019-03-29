Bddk/bankacılık Sektörü İki Aylık Kârı 6.49 Milyar Lira
8 dakika önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Türkiye bankacılık sektörünün karı yılın ilk iki ayında 6.49 milyar lira oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Türkiye bankacılık sektörünün karı yılın ilk iki ayında 6.49 milyar lira oldu.
BDDK verilerine göre, Şubat sonu itibarıyla bankacılık sektörünün kredileri 2.42 trilyon lira ve toplam aktifleri 3.94 trilyon lira, tahsili gecikmiş alacak oranı (NPL) yüzde 4.11 ve sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) yüzde 17 düzeyindeydi. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:23 Kaynak: DHA
ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun
Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık
Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı
Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı