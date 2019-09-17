Son Dakika Haberleri: BDDK: "Bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken toplam 46 milyar liralık kredi...
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BDDK: "Bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken toplam 46 milyar liralık kredi...

1 saat önce

BDDK: "Bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken toplam 46 milyar liralık kredi tespit edilmiştir.

BDDK:

BDDK: "Bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken toplam 46 milyar liralık kredi tespit edilmiştir."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:04 Kaynak: AA
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