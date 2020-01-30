BDDK-Bankacılık sektörünün net kârı 2019'da yüzde 8.1 düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BDDK-Bankacılık sektörünün net kârı 2019'da yüzde 8.1 düştü - Son Dakika Ekonomi

BDDK-Bankacılık sektörünün net kârı 2019'da yüzde 8.1 düştü

6 saat önce

Türkiye bankacılık sektörünün 2019 yılı net karı, 2018 yılındaki 54 milyar 123 milyon liradan yüzde 8.1 düşüşle 49 milyar 753 milyar liraya geriledi.

BDDK-Bankacılık sektörünün net kârı 2019'da yüzde 8.1 düştü, System.String[]

Türkiye bankacılık sektörünün 2019 yılı net karı, 2018 yılındaki 54 milyar 123 milyon liradan yüzde 8.1 düşüşle 49 milyar 753 milyar liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine  göre, Bankacılık sektörünün 2019'da kredileri yüzde 11 artışla, 2.39 trilyon liradan, 2.66 trilyon liraya, toplam aktifleri yüzde 16.1 artışla 3.87 trilyon liradan 4.49 trilyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı da aynı dönemde yüzde 26.1 artışla 2.04 trilyon liradan 2.57 trilyon liraya çıktı.

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı 2019 sonunda yüzde 18.43 ve takipteki alacak rasyosu yüzde 5.33 oldu


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
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