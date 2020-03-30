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BDDK-Bankacılık sektörünün net kârı iki ayda yüzde 133 arttı
6 saat önce
Bankacılık sektörünün net karı Ocak-Şubat döneminde yüzde 133 artışla 15.13 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün net karı Ocak-Şubat döneminde yüzde 133 artışla 15.13 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Şubat verilerine göre, aynı dönemde bankacılık sektörünün kredileri de yüzde 4.4 artışla 2.77 trilyon liraya çıktı.
Bu dönemde bankacılık sektörünün toplam aktifleri de yüzde 4.9 artışla 4.71 trilyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu ise, Aralık
sonundaki yüzde 18.40 olan düzeyinden, Ocak'ta yüzde 18.42'ye yükseldikten sonra, Şubat sonunda yüzde 17.71 düzeyine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
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