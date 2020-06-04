BDDK-Bankacılık sektörünün net kârı Ocak-Nisan'da yüzde 22 arttı

Bankacılık sektörünün net karı, Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 16.16 milyar liradan, 19.65 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denekleme Kurulu'nun (BDDK) verilerine göre, sektörün aktif büyüklüğü de Nisan ayı sonunda, geçen yılın sonuna yüzde 16.4 artışla 5.2 trilyon liraya yükseldi.

Aynı dönem?de bankacılık sektörünün mevduatı yüzde 16.4 artışla 2.99 trilyon liraya, kredileri de aynı dönemde yüzde 16.9 artışla 3.10 trilyon liraya yükseldi.

Sektörün takipteki alacak (NPL) rasyosu da, Mart sonundaki yüzde 4.96 düzeyinden, Nisan sonunda yüzde 4.64 düzeyine geriledi.

Bankaların özkaynak toplamı da 2019 yılsonuna göre yüzde3.8 artışla 511.05 milyar liraya yükseldi.