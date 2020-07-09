BDDK: "Bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilere tanıyabildiği azami bin 300'TL'lik limit 2...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) aldığı karar ile bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami bin 300 TL limit, 2 bin TL'ye çıkarıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) aldığı karar ile bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami bin 300 TL limit, 2 bin TL'ye çıkarıldı.
BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, "BDDK'nın bugün tarihli ve 9093 sayılı Kararı ile; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun (Kanun) 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 22'nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan ve 06.09.2016 tarihli ve 7004 sayılı Kurul Kararı ile bin 300 Türk Lirası olarak belirlenen sınırın Kanunun 47'nci maddesi uyarınca 2 bin Türk Lirası olarak artırılmasına, Covid-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz koşullar ve alacaklı taraf olan kart çıkaran kuruluşları koruyucu bir düzenleme olduğu dikkate alınarak, Yönetmeliğin 22'nci maddesinin 'Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur.' hükmünü amir altıncı fıkrasının, asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına veya nakit kullanımı ile mal ve hizmetalımına kapatılmasına ilişkin hükümlerinin, 31.12.2020 tarihine kadar kart çıkaran kuruluşlarca uygulanmayabileceğine karar verilmiştir" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:11 Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › BDDK: 'Bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilere tanıyabildiği azami bin 300'TL'lik limit 2... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 15:02 Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi