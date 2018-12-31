Son Dakika Haberleri: Bddk: Bankaların Ocak-Kasım Net Karı 50.7 Milyar Lira

Bddk: Bankaların Ocak-Kasım Net Karı 50.7 Milyar Lira

32 dakika önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Ocak - Kasım döneminde sektörün net karı, geçen yılın aynı dönemine göde yüzde 12 artışla 50 milyar 695 milyon liraya yükseldi.

Bddk: Bankaların Ocak-Kasım Net Karı 50.7 Milyar Lira, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Ocak - Kasım döneminde sektörün net karı, geçen yılın aynı dönemine göde yüzde 12 artışla 50 milyar 695 milyon liraya yükseldi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, Kasım ayında sektörün takipteki kredi oranı ortalama yüzde 3.7 ve sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18.21 düzeyindeydi.

Bankaların toplam varlıkları da geçen yılın aynı dönemindeki 3.27 trilyon liradan, 3.84 trilyon liraya çıktı.

BDDK verilerine göre, Kasım döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 385 milyar lira, menkul değerler 464 milyar 731 milyon lira düzeyindeydi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:03 Kaynak: DHA

Ekonomi
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