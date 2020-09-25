BDDK, bankaların türev işlem limitlerini yükseltti - Son Dakika

BDDK, bankaların türev işlem limitlerini yükseltti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dıs¸ı yerles¸iklerle yapılan vadede TL alım ya da vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve digˆer türev is¸lemlerine ilişkin limitleri artırdı.

BDDK, bankaların türev işlem limitlerini yükseltti, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dıs¸ı yerles¸iklerle yapılan vadede TL alım ya da vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve digˆer türev is¸lemlerine ilişkin limitleri artırdı.

BDDK'dan yapılan duyuruda, 12 Nisan'da bankaların, yurt dıs¸ı yerles¸iklerle yaptıkları bir bacagˆı do¨viz digˆer bacagˆı TL olan vadede TL alım yo¨nu¨nde gerc¸ekles¸tirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve digˆer tu¨rev is¸lemlere ilis¸kin is¸lem tutarları toplamının en son hesapladıkları yasal o¨zkaynaklarına oranının yüzde 1 olarak belirlendiği anımsatıldı.

Vadede TL satım yo¨nu¨nde gerc¸ekles¸tirilen para swapı, forward, opsiyon ve digˆer tu¨rev is¸lemlere ilis¸kin her bir takvim gu¨nu¨ ic¸in sagˆlanması gereken ve söz konusu is¸lem tutarlarının bankaların en son hesaplanan yasal o¨zkaynaklarına oranının vadesine 7 gu¨n kalan is¸lemlerde yüzde 1 düzeyinde belirlendiği aktarılan duyuruda, bu oranın vadesine 30 gu¨n kalan is¸lemlerde yüzde 2, vadesine 1 yıl kalanlarda ise yüzde 10 olduğu hatırlatıldı.

Duyuruda, "So¨z konusu oranların gu¨nlu¨k olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacagˆı, opsiyon is¸lemlerinin hesaplamada delta es¸degˆeri ile dikkate alınacagˆı, valo¨r tarihi is¸lem tarihinden sonra olan (ileri valo¨rlu¨) tu¨rev is¸lemlerin, hesaplamada valo¨r tarihi itibarıyla dikkate alınacagˆı, mevcut as¸ımlar giderilinceye kadar as¸ım bulunan vade aralıgˆında is¸lem yapılmayacagˆı ve her ne sebeple olursa olsun so¨z konusu is¸lemlerin anlas¸ılan vadeden o¨nce bozulmak istenilmesi veya vadesinin uzatılmasının istenilmesi durumunda kurumun yazılı onayının alınması yo¨nu¨nde karar alındıgˆı hususu kamuoyuyla paylas¸ılmıs¸tı." ifadelerine yer verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ku¨resel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin arttıgˆı do¨nemde alınan bu kararların normalles¸me adımları c¸erc¸evesinde tekrar degˆerlendirildiği vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bankacılık Du¨zenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla bankaların konsolidasyona tabi yurt dıs¸ındaki kredi kurulus¸u ve finansal kurulus¸ niteligˆini haiz ortaklıklarıyla gerc¸ekles¸tirdigˆi is¸lemler haric¸, yurt dıs¸ı yerles¸iklerle yapılan vadede TL alım yo¨nu¨nde gerc¸ekles¸tirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve digˆer tu¨rev is¸lemlere ilis¸kin olarak, so¨z konusu is¸lem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal o¨zkaynaklara oranı s¸eklinde belirlenmis¸ yüzde 1 olan sınırlamanın yüzde 10 olarak; vadede TL satım yo¨nu¨nde gerc¸ekles¸tirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve digˆer tu¨rev is¸lemlere ilis¸kin, her bir takvim gu¨nu¨ ic¸in sagˆlanması gereken ve so¨z konusu is¸lem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal o¨zkaynaklarına oranı olarak belirlenmis¸ sınırlamanın vadesine 7 gu¨n kalan is¸lemler ic¸in yüzde 1 yerine yüzde 2, vadesine 30 gu¨n kalan is¸lemler ic¸in yüzde 2 yerine yüzde 5, vadesine 1 yıl kalan is¸lemler ic¸in yüzde 10 yerine yüzde 20 olarak yeniden belirlenmesine karar verilmiştir. Bu hesaplamada valo¨r tarihi is¸lem tarihinden sonra olan (ileri valo¨rlu¨) tu¨rev is¸lemlerin, hesaplamada valo¨r tarihi itibarıyla dikkate alınmasına, 12 Nisan tarihli ve 8989 sayılı kararında yer verilen digˆer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmis¸tir."

Türk Lirası, Takvim, Karar, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK, bankaların türev işlem limitlerini yükseltti - Son Dakika Ekonomi

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