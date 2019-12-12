BDDK Başkan Yardımcısı Kurt, öğrencilere tavsiyelerde bulundu - Son Dakika
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BDDK Başkan Yardımcısı Kurt, öğrencilere tavsiyelerde bulundu

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet İrfan Kurt, "Yüksek performansa talipseniz o zaman konfor alanından çıkmanız gerekiyor" dedi.

BDDK Başkan Yardımcısı Kurt, öğrencilere tavsiyelerde bulundu, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet İrfan Kurt, "Yüksek performansa talipseniz o zaman konfor alanından çıkmanız gerekiyor" dedi.


Malatya İnönü Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu tarafından. BDDK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet İrfan Kurt'un konuğu olduğu "Finans X İGT" programı düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Ek Bina Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, BDDK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet İrfan Kurt, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri - İşletme Bölüm Başkanı ve Girişimcilik Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Hakan Erkuş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut, kamu ve özel bankaların temsilcileri ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.


Açılış konuşmasını yapan İşletme Bölüm Başkanı ve Girişimcilik Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Hakan Erkuş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açısından anlamlı ve motive eden bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.


Daha sonra kürsüye gelen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, "İrfan bey çok önemli bir konumda ve makamda çalışıyor. Ülkemiz için çok önemli bir yerde bankacılık ve finansta beyin olan, yönetimin en üst noktası olan BDDK'da başkan yardımcılığını yürütüyor. Üniversitemizden mezun olan bir başkanımızın orada olmasından ben de üniversite rektörü olarak hem gurur duyuyorum hem de size örnek olmasını vurgulamak istiyorum" dedi.


Rektör Kızılay, programın katılımcılara fayda sağlayacağına inandığın ifade ederek, "Sizler iktisadi ve idari bilimler fakültesinin, tam da bu alanın geleceğinde, bu kurumlarda çalışacak insanlarsınız. Dolayısıyla İrfan Kurt'u tanımanızı, öz geçmişini muhakkak dinlemenizi ve okumanızı tavsiye ediyorum. Bu bir kariyer toplantısı diyebilirim aslında. Tabi ben daha çok İrfan Kurt'dan Türkiye'nin ekonomisini, gidişatını, finansını dinlemek isterim. Ama sizin asıl ihtiyacınız olan kariyer açısından nasıl bir yol çizmeniz gerektiğini size kendi hayatından da belki örneklerle anlatması, sizin için çok önemli ve en kıymetli bilgiler olacak" şeklinde konuştu.


BDDK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet İrfan Kurt ise konuşmasına proaktif kavramını açıklayarak başladı. İş mülakatları öncesi gerekenlerle ilgili konuşan Kurt, "Proaktif ne demekti? Bir şeyi daha önceden harekete geçirmek, olay olmadan önce onunla ilgili alt yapıyı hazırlamak, enerjiyle harekete geçirmek yani pozitif enerjiden bahsediyoruz. Mesleği seçerken bir mülakatçının karşısına gittiğimizde karşımızda daha iyi bir mülakatçı varsa sorduğumuz sorular bu alt yapıları öğrenmeye yöneliktir." dedi. İrfan Kurt, "İşletmeci, yönetici yönünüzün bugünden farkında olup geliştirmemişseniz yarın öbür gün sizden o beklentiler gerçekleştiğinde o zaman farklı tarafa uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Y ve Z kuşağının en önemli zorluklarından birisi budur" dedi.


"Yüksek performansa talipseniz, konfor alanından çıkmanız gerekiyor"


Öğrencilere tavsiyelerde bulunan ve konfor alanından yüksek performansın çıkmayacağına dikkat çeken Kurt, "Biz insanlar hepimiz bir süre sonra üst performans ve alt performans arasında gider geliriz, tıpkı kalp grafiği gibi bazen aşağı düşeriz sonra uyanırız. Biz şöyle diyoruz, konfor alanından yüksek performans çıkmaz. Okul, bölüm, öğrenci, kişi, birey, anne, baba, çocuk olarak eğer siz yüksek performansa talipseniz o zaman konfor alanından çıkmanız gerekiyor. Oradaki yüksek performansı kendinize yeni bir konfor alanı olarak oluşturmanız gerekiyor. Bu da nedir? Rutinin dışına çıkmaktır. Bunun için ne gerekiyor? Vizyon gerekiyor. Neden? Vizyon insana enerji sağlar, vizyon insanı yolda tutar motivasyonunu sağlar" diye konuştu. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Ahmet Kızılay, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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