Son Dakika Haberleri: BDDK Başkanı Akben: "3 Bin 500 TL'nin Üzeri Cep Telefonu Alımı Amacıyla Kullandırılan Kredilerde 12...

BDDK Başkanı Akben: "3 Bin 500 TL'nin Üzeri Cep Telefonu Alımı Amacıyla Kullandırılan Kredilerde 12...

1 saat önce

BDDK Başkanı Akben: "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek.

BDDK Başkanı Akben:
BDDK Başkanı Akben: "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:29 Kaynak: AA

Ekonomi
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BDDK Başkanı Akben: "3 Bin 500 TL'nin Üzeri Cep Telefonu Alımı Amacıyla Kullandırılan Kredilerde 12...
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