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BDDK Başkanı Akben: "Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL...
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BDDK Başkanı Akben: "Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk."
BDDK Başkanı Akben: "Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:52 Kaynak: AA
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