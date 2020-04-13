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BDDK Başkanı Akben: "Bankacılık sektörümüz salgın sürecine gerek sermaye yapısı gerekse kaynak ve...
6 saat önce
BDDK Başkanı Akben: "Bankacılık sektörümüz salgın sürecine gerek sermaye yapısı gerekse kaynak ve varlık kalitesi açısından güçlü bir şekilde girdi.
BDDK Başkanı Akben: "Bankacılık sektörümüz salgın sürecine gerek sermaye yapısı gerekse kaynak ve varlık kalitesi açısından güçlü bir şekilde girdi."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:52 Kaynak: AA
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