BDDK Başkanı Akben: "Çeyrek Altın, Gram Altın, Külçe Altın Gibi Ürünlerde Taksit Yapılamayacak."
4 dakika önce
BDDK Başkanı Akben: "Çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde taksit yapılamayacak.
BDDK Başkanı Akben: "Çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde taksit yapılamayacak."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:20 Kaynak: AA
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