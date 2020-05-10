BDDK Başkanı Akben: "Finansal istikrarın zarar görmemesi için AB normlarında tedbir aldık. - Son Dakika
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BDDK Başkanı Akben: "Finansal istikrarın zarar görmemesi için AB normlarında tedbir aldık.
6 saat önce
BDDK Başkanı Akben: "Finansal istikrarın zarar görmemesi için AB normlarında tedbir aldık.
BDDK Başkanı Akben: "Finansal istikrarın zarar görmemesi için AB normlarında tedbir aldık. Yönetmeliğinin muhatabı manipülatif bankacılık işlemleridir. Amacımız haber ve analize dayalı yorumları engellemek değildir."
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10.05.2020 21:02:48. #1.13#
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