Son Dakika Haberleri: BDDK Başkanı Akben: "Fiyatı 120 Bin TL'ye Kadar Olan Taşıt Alımı Amacıyla Kullandırılacak...

BDDK Başkanı Akben: "Fiyatı 120 Bin TL'ye Kadar Olan Taşıt Alımı Amacıyla Kullandırılacak...

1 saat önce

BDDK Başkanı Akben: "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek.

BDDK Başkanı Akben:
BDDK Başkanı Akben: "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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