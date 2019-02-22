BDDK Başkanı Akben: "Fiyatı 120 Bin TL'ye Kadar Olan Taşıt Alımı Amacıyla Kullandırılacak...
1 saat önce
BDDK Başkanı Akben: "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek.
BDDK Başkanı Akben: "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek."
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:35 Kaynak: AA
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BDDK Başkanı Akben: İhtiyaç ve Taşıt Kredilerinde Vade 60 Aya Yükselecek
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