BDDK Başkanı Akben: İhtiyaç ve Taşıt Kredilerinde Vade 60 Aya Yükselecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz." açıklamasında bulundu. Akben, "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak." ifadelerini kullandı.

BDDK Başkanı Akben'in açıklamaları şöyle:

"İHTİYAÇ KREDİLERİNDE VADE 60 AYA ÇIKACAK"

Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz.

İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak.

Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek.

Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak.