BDDK Başkanı Akben'in annesi vefat etti
37 dakika önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, annesini kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:26 Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, annesini kaybetti.BDDK Başkanı'nın annesi Gülüzar Akben, vefat etti.
Gülüzar Akben, Kahramanmaraş Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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