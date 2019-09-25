Son Dakika Haberleri: BDDK Başkanı Akben'in annesi vefat etti
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BDDK Başkanı Akben'in annesi vefat etti

37 dakika önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, annesini kaybetti.

BDDK Başkanı Akben'in annesi vefat etti, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, annesini kaybetti.BDDK Başkanı'nın annesi Gülüzar Akben, vefat etti.

Gülüzar Akben, Kahramanmaraş Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

mehmet ali akben, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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