BDDK Başkanı Akben'in annesinin cenazesi toprağa verildi

BDDK Başkanı Akben, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Binevler Taziyevi'nde taziyeleri kabul etti.

Gülüzar Akben (94) için merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de tören düzenlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in, vefat eden annesi Gülüzar Akben'in cenazesi Kahramanmaraş 'ta toprağa verildi.

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