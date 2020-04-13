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BDDK Başkanı Akben: "Kamu bankalarımızın kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son...
6 saat önce
BDDK Başkanı Akben: "Kamu bankalarımızın kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını görüyoruz.
BDDK Başkanı Akben: "Kamu bankalarımızın kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını görüyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:54 Kaynak: AA
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