BDDK Başkanı Akben: "Kredi Kartlarında Taksit Sınırı ve Bireysel Tüketici Kredilerinde Vade Uzatımı...
1 saat önce
BDDK Başkanı Akben: "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz.
BDDK Başkanı Akben: "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:33 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: Tarımsal Kredi Borçları Yapılandırılacak
BDDK Başkanı Akben: İhtiyaç ve Taşıt Kredilerinde Vade 60 Aya Yükselecek
Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak
Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı