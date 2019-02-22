Son Dakika Haberleri: BDDK Başkanı Akben: "Kredi Kartlarında Taksit Sınırı ve Bireysel Tüketici Kredilerinde Vade Uzatımı...

BDDK Başkanı Akben: "Kredi Kartlarında Taksit Sınırı ve Bireysel Tüketici Kredilerinde Vade Uzatımı...

1 saat önce

BDDK Başkanı Akben: "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz.

BDDK Başkanı Akben:
BDDK Başkanı Akben: "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:33 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Tarımsal Kredi Borçları Yapılandırılacak BDDK Başkanı Akben: İhtiyaç ve Taşıt Kredilerinde Vade 60 Aya Yükselecek

Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 21:55:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BDDK Başkanı Akben: "Kredi Kartlarında Taksit Sınırı ve Bireysel Tüketici Kredilerinde Vade Uzatımı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]