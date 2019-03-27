BDDK Başkanı Akben: "Kuyumculukta İşçilik Gerektiren Ziynet, Takı ve Mücevherat Ürünlerinde Kredi...
4 dakika önce
BDDK Başkanı Akben: "Kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapacağız."
BDDK Başkanı Akben: "Kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:20 Kaynak: AA
Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi
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