Son Dakika Haberleri: BDDK Başkanı Akben: "Kuyumculukta İşçilik Gerektiren Ziynet, Takı ve Mücevherat Ürünlerinde Kredi...

BDDK Başkanı Akben: "Kuyumculukta İşçilik Gerektiren Ziynet, Takı ve Mücevherat Ürünlerinde Kredi...

4 dakika önce

BDDK Başkanı Akben: "Kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapacağız."

BDDK Başkanı Akben:
BDDK Başkanı Akben: "Kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:20 Kaynak: AA

Ekonomi
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BDDK Başkanı Akben: "Kuyumculukta İşçilik Gerektiren Ziynet, Takı ve Mücevherat Ürünlerinde Kredi...
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