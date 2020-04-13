BDDK Başkanı Akben: "Sermaye yeterlilik oranımız yüzde 17,7 ile uluslararası standart olan yüzde 8'in, ihtiyatlı olarak yüksek belirlediğimiz hedef oranımız olan yüzde 12'nin ve de diğer birçok benzer ülke oranlarının üzerinde bir seviyeye sahiptir."