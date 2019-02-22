BDDK Başkanı Akben: "Seyahat Acenteleri ile İlgili Yurt İçi Harcamalarda Taksit Sınırı 9 Aydan 12...
1 saat önce
BDDK Başkanı Akben: "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak.
BDDK Başkanı Akben: "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak."
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:37 Kaynak: AA
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