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BDDK Başkanı Akben: "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya,...
6 saat önce
BDDK Başkanı Akben: "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum.
BDDK Başkanı Akben: "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:54 Kaynak: AA
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