BDDK-Bireysel kredi vadeleri ve kart taksit sayısı azaltıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), "finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar" çerçevesinde, bireysel kredilerde vadeleri ve kredi kartı taksit sayılarını azalttı.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi kartlarında taksitlendirme süreleri;

Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,Fiyatı 3,500 liraya kadar olan televizyon ile bilgisayar ve tablet dışındaki elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya,Mobilya ve buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya alımlarında 18 aydan 12 aya indirildi.Buna göre, kredi vade sınırları;Nihai fatura değeri 300,000 liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 36 aya,Nihai fatura değeri 750,000 liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 24 aya,

Taşıt teminatlı kredilerde 48 aydan 36 aya indirildi.