BDDK: Bloomberg haberi davasında 38 kişi hakkında suç duyurusu yapmadık
3 saat önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aralarında Bloomberg muhabirlerinin de bulunduğu 38 kişi hakkında başlatılan davada, habere yorum yapan kişilerle ilgili kendilerinin suç duyurusunda bulunmadığını açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:23
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aralarında Bloomberg
muhabirlerinin de bulunduğu 38 kişi hakkında başlatılan davada, habere yorum yapan kişilerle ilgili kendilerinin suç duyurusunda bulunmadığını açıkladı.
Yazılı basın açıklamasında BDDK, 14 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığına 'itibarın zedelenmesi suçunu işleyen Benjamin Harvey
, Kerim Karakaya
ve Fercan Yalınkılıç isimli kişiler ile tespit edilecek diğer sorumlular' hakkında başvuruda bulunduklarını açıkladı.
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