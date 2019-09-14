Son Dakika Haberleri: BDDK'dan Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni
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BDDK'dan Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni

1 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni verilmesine karar verdi.

BDDK'dan Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni verilmesine karar verdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:45 
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