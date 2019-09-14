BDDK'dan Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni
1 saat önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni verilmesine karar verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni verilmesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:45
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