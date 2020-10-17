BDDK'dan Anadolubank AŞ'ye izin
17.10.2020 09:23
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Anadolubank AŞ'ye kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda izin verildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Anadolubank AŞ'ye kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda izin verildi.
BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararına göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile Geçici 3'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Anadolubank AŞ'ye kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda izin verilmesine karar verildi.
Son Dakika Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Ekin Koç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kılıç kazası geçirdi