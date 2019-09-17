Son Dakika Haberleri: BDDK'dan bankalara 46 Milyar TL’lik uyarı
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BDDK'dan bankalara 46 Milyar TL’lik uyarı

1 saat önce

BDDK, takip hesaplarına aktarılması gereken 46 milyar liralık krediler için zarar karşılığı ayrılması yönünde bankalara bildirimde bulundu.

BDDK'dan bankalara 46 Milyar TL’lik uyarı, System.String[]

BDDK, takip hesaplarına aktarılması gereken 46 milyar liralık krediler için zarar karşılığı ayrılması yönünde bankalara bildirimde bulundu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:05 
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