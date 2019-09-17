BDDK'dan bankalara 46 Milyar TL’lik uyarı
1 saat önce
BDDK, takip hesaplarına aktarılması gereken 46 milyar liralık krediler için zarar karşılığı ayrılması yönünde bankalara bildirimde bulundu.
BDDK, takip hesaplarına aktarılması gereken 46 milyar liralık krediler için zarar karşılığı ayrılması yönünde bankalara bildirimde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:05
Merkez'in faiz indirimi sonrası bankalar yarışa girdi! İşte banka banka kredi faiz oranları Süresinde teslim edilmeyen evin kredisine "durdurma" kararı Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü BDDK'dan kredilerle ilgili kritik açıklama: Banka takip hesaplarına aktarılması gereken 48 milyar TL kredi tespit edilmiştir