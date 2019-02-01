BDDK'dan Cep Telefonu Taksit Sınırına İlişkin Açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün itibarıyla fiyatı 3 bin 500 lira üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün itibarıyla fiyatı 3 bin 500 lira üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının

altı ay olarak uygulanacağını bildirdi.



BDDK tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bilindiği üzere, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 4'üncü maddesi ile 24 Nisan 2013

tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve

Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5'inci maddesinde fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı

amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanacağı düzenlenmektedir.





Bununla birlikte, 31 Ocak 2019 tarihinde Kurumumuz resmi internet sitesinde 'Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik Taslağı' ile 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş

ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taslağı' (Yönetmelik Taslakları) yayımlanmış olup, Yönetmelik Taslakları ile anılan

Yönetmeliklerin yukarıda belirtilen Geçici Maddelerinin 'fiyatı 3 bin beş yüz Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan

vade sınırı 30 Nisan 2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanacağı' şeklinde

değiştirilmesinin öngörüldüğü hususu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur. Ancak, söz

konusu Yönetmelik Taslakları ile yapılması planlanan süre uzatımına ilişkin

düzenlemelerden vazgeçildiğinden, 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının

altı ay olarak uygulanacağı hususunun belirtilmesi gerekliliği hasıl olmuştur."

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