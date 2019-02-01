BDDK'dan cep telefonu taksit sınırına ilişkin açıklama

BDDK, fiyatı 3 bin 500 lira üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını duyurdu.

BDDK, fiyatı 3 bin 500 lira üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını duyurdu.

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