Son Dakika Haberleri: BDDK'dan cep telefonu taksit sınırına ilişkin açıklama

BDDK'dan cep telefonu taksit sınırına ilişkin açıklama

1 saat önce

BDDK, fiyatı 3 bin 500 lira üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını duyurdu.

BDDK'dan cep telefonu taksit sınırına ilişkin açıklama, System.String[]
BDDK, fiyatı 3 bin 500 lira üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:45 

Ekonomi
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