BDDK'dan cep telefonu taksit sınırına ilişkin açıklama
1 saat önce
BDDK, fiyatı 3 bin 500 lira üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını duyurdu.
BDDK, fiyatı 3 bin 500 lira üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:45
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