Son Dakika Haberleri: BDDK'dan DenizBank satışına onay
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BDDK'dan DenizBank satışına onay

1 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.

BDDK'dan DenizBank satışına onay, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:03 
emirates nbd, denizbank, Ekonomi
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