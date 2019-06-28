BDDK'dan DenizBank satışına onay
1 saat önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:03
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Denizbank
'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.
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