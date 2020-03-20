BDDK'dan Dünya Varlık Yönetim'e faaliyet izni - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BDDK'dan Dünya Varlık Yönetim'e faaliyet izni - Son Dakika Ekonomi

BDDK'dan Dünya Varlık Yönetim'e faaliyet izni

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'dan Dünya Varlık Yönetim'e faaliyet izni, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye, Bankacılık Kanunu ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildiği bildirildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:18 Kaynak: AA

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