BDDK'dan Elazığ ve Malatya'daki kredi kartı taksitlendirme sürelerini artırma kararı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BDDK'dan Elazığ ve Malatya'daki kredi kartı taksitlendirme sürelerini artırma kararı - Son Dakika Ekonomi

BDDK'dan Elazığ ve Malatya'daki kredi kartı taksitlendirme sürelerini artırma kararı

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 1 Ocak 2021'e kadar Elazığ ve Malatya illerinde yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme sürelerinin iki katı olarak uygulanmasına karar verdi.

BDDK'dan Elazığ ve Malatya'daki kredi kartı taksitlendirme sürelerini artırma kararı, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 1 Ocak 2021'e kadar Elazığ ve Malatya illerinde yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme sürelerinin iki katı olarak uygulanmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan BDDK kararına göre, kredi vadeleri hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenecek.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"1.01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Elazığ ve Malatya illerinde yerleşik

kişilere yine o bölgede Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yeni

kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı yönetmeliğin "Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar" başlıklı 12/A maddesinin

üçüncü fıkrasında belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da

dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine;

1 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere Elazığ ve Malatya illerinde yerleşik

kişilere yine o bölgede, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve

Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden

yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı yönetmeliğin "Taşıt ve tüketici

kredilerine ilişkin sınırlamalar" başlıklı 11/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelere

tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere şirketlerce

belirlenebilmesine;

1 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Elazığ ve Malatya illerinde yerleşik

üye iş yerlerince Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında kredi

kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, aynı yönetmeliğin 26'ncı maddesinin

yedinci fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul kararı ile belirlenen kredi

kartlarında taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar artırılmasına

karar verilmiştir."

Malatya, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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