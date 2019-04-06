Son Dakika Haberleri: BDDK'dan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine İlişkin Tebliğ

BDDK'dan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine İlişkin Tebliğ

25 dakika önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan ve finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve...

BDDK'dan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine İlişkin Tebliğ, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan ve finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ yürürlüğe girdi.

BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kanun kapsamındaki faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Dört bölümden oluşan tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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