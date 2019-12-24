BDDK'dan iki yönetmelik değişikliği - Son Dakika
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BDDK'dan iki yönetmelik değişikliği

5 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), bankaların özkaynaklarına ve sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin yönetmeliklerinde yer alan bazı maddelerin yürürlük tarihleri 1 Ocak 2022'ye ertelendi.

BDDK'dan iki yönetmelik değişikliği, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), bankaların özkaynaklarına ve sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin yönetmeliklerinde yer alan bazı maddelerin yürürlük tarihleri 1 Ocak 2022'ye ertelendi.

BDDK'nın "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ile "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre "İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanıldığı alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının binde altısını aşan kısmı katkı sermaye hesabına dahil edilmez" hükmünün yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olarak belirlendi. Bu tarih daha önceki yönetmelikte 1 Ocak 2020 olarak yer almıştı.

Ayrıca, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin "Bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar dışında kalan varlıklar için Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarlarının ayrılmış özel karşılıklar ve genel karşılıklar düşüldükten sonraki değerini, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar için ise söz konusu değerin alfa oranı ile çarpılmış değerini ifade eder. Alfa oranı kurulca belirlenerek kamuoyuna açıklanır." maddesinin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2020'den, 1 Ocak 2022'ye ertelendi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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