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BDDK'dan intibak sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

BDDK'dan intibak sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine ilişkin açıklama Açıklaması

02.07.2021 14:26
BDDK'dan intibak sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

BDDK'den yapılan açıklamada, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verildiği anımsatıldı.

Söz konusu 21 şirketin listesinin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kurumumuza intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında kurumumuzca ulaşılan tespitler ışığında alınmış olup devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm işlemler ilgisine göre tasfiye komisyonu ve kurumumuzca ivedilikle alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, intibak incelemesi süren şirketler bakımından BDDK değerlendirmelerinin devam ettiği, bu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı vurgulandı.

İntibak süreci devam eden 6 tasarruf finansman şirketi şöyle:

1Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. AŞİntibak
2Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞİntibak
3Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞİntibak
4İmece Yatırım ve Organizasyon AŞİntibak
5Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. AŞBirleşme Yoluyla İntibak
Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon San. ve Tic. AŞ
6Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞBirleşme Yoluyla İntibak
Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ

İradi tasfiyeye yönlendirilen 8 tasarruf finansman şirketi de şöyle:

1Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret AŞİradi tasfiye
2Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar AŞİradi tasfiye
3Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. AŞİradi tasfiye
4Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞİradi tasfiye
5Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞİradi tasfiye
6Umutevim Yatırım Organizasyon AŞİradi tasfiye
7Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞİradi tasfiye
8Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞİradi tasfiye

Gayrimenkul, Yatırım, Ticaret, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK'dan intibak sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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